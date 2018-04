Salzgitter-Bad In Salzgitter-Bad fuhr eine 49-Jährige in ein parkendes Auto. Sie wich einem entgegen kommenden Fahrzeug aus. Der Unfallbeteiligte flüchtete.

Unfallflucht in Salzgitter-Bad - Fahrer fuhr auf Gegenspur

Auf der Breiten Straße ist eine 49-Jährige mit ihrem PKW in Richtung Norden gefahren als ihr ein kleinerer, dunkler Pkw entgegen kam. Laut der Fahrzeugführerin kam dieser zu weit auf ihre Fahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Salzgitteranerin nach rechts aus und kollidierte dort mit einem geparkten Peugeot.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 16.000 Euro. Der Pkw der Salzgitteranerin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der beschriebene kleine, dunkle Pkw setzte seine Fahrt in südliche Richtung fort und entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen. red