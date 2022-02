Prozess in Celle: Wolfsburger besuchte Bruder in Syrien beim IS

Erneut ist ein Wolfsburger IS-Kämpfer gestorben: Alaeddine T. (24) ist tot. Das bestätigte eine glaubwürdige Quelle unserer Zeitung. T. ist bereits der neunte oder zehnte Wolfsburger, der sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen hatte und im Irak oder in Syrien verstarb.

Salah T., der Vater von Alaeddine, war am Mittwoch nicht zu erreichen. Einer Zeitung erzählte er, dass sein Sohn bereits am Freitagmorgen bei einem Gefecht im Irak getötet worden sei. Über die genauen Umstände wisse er nichts. Es existiere aber ein Video, das den Tod von Alaeddine T. zeige.

Die Ehefrau von T., die mit ihm nach Syrien ausgereist war, erhielt die Nachricht vom Tod ihres Mannes offenbar aus IS-Kreisen. Angehörige per Kurznachricht über Facebook, Whatsapp oder Twitter zu informieren, ist wohl gängige Praxis beim IS. Das bestätigte der Wolfsburger Ayoub B., Angeklagter im IS-Prozess, vor dem Oberlandesgericht Celle.

T. war 2013 ausgereist und hatte sich dem IS angeschlossen. Laut Aussage von seinem Vater Salah T. hätten der Vater selbst und auch Alaeddines Bruder Bilel vergeblich versucht, Aleaddine nach Deutschland zurückzuholen.

Das Landeskriminalamt wollte zum Tod von T. nichts sagen. Auch der Verfassungsschutz hielt sich bedeckt, wollte sich zu T. nicht äußern. Sprecher Frank Rasche sagte aber generell: „Es ist für uns schwierig, aus Kriegsgebieten wie dem Irak und Syrien gesicherte Informationen zu bekommen.“

Alaeddine T. ist für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. In der Wolfsburger Dschihadisten-Szene galt er als Vorbild. T. gehört nicht im eigentlichen Sinne der „Wolfsburger Ausreisewelle“ an. Er lebte vor seiner Ausreise in Berlin. Der Deutsch-Tunesier sorgte bereits 2007 für Schlagzeilen. Er war ein Helfer der Sauerland-Gruppe. T. schmuggelte eine Tüte mit Sprengstoff-Zündern und übergab sie dem Chef der Sauerland-Gruppe, Fritz G. Vor Gericht behauptete T., er sei kein Terrorist. Damit überzeugte der damalige Schüler die Behörden.

Mohamed Ibrahim, Geschäftsführer des Islamischen Kulturzentrums (IKZ) in Wolfsburg, war überrascht vom Tod von Alaeddine T. „Das ist traurig. Ich habe gar nicht gewusst, dass er sich dem IS angeschlossen hatte.“ Als Jugendlicher sei T. regelmäßig in die Moschee gekommen. Dann sei der Kontakt abgebrochen. Mit Blick auf die vielen Wolfsburger, die sich dem IS angeschlossen haben, sagte Ibrahim: „Das ist sehr schwierig.“ Das IKZ dulde keinen Terrorismus.

Eine Wolfsburgerin, deren Sohn sich ebenfalls dem IS angeschlossen hatte, sagte: „Alaeddine hat jetzt wohl gefunden, was er schon immer gesucht hat.“