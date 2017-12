Feuerwehr und Rettungsdienste verbrachten ruhige Weihnachten

Feuerwehr und Rettungsdienst in Braunschweig können auf ruhige Festtage zurückblicken. Das teilte die Feuerwehr mit. Demnach habe es an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen lediglich zehn Brand- und 16 Hilfeleistungseinsätze gegeben. An Heiligabend musste die Feuerwehr lediglich zu kleineren Einsätzen ausrücken, etwa die Reinigung einer verunreinigten Fahrbahn und die Beseitigung loser Äste.

Am ersten Weihnachtsfeiertag brannte laut Feuerwehr gegen 06:21 Uhr eine Tanne nahe des City Points. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Unbekannte die Tanne bereits gelöscht. Gegen 07:51 Uhr rückten ein Löschgruppenfahrzeug und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr in die Kuhstraße aus. Hier war beim Erwärmen eine Babytrinkflasche geschmolzen. Der Vater hatte Rauchgase eingeatmet und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Gegen 13.20 Uhr verletzte sich der Fahrer eines PKW schwer, als er in Höhe des Raffturmes von der Fahrbahn abkam. Er kam ins Krankenhaus.

Der zweite Weihnachtsfeiertag verlief ohne größere Ereignisse. Ein angebrannter Toast sorgte gegen 8:30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in einer Senioreneinrichtung in der Weststadt. Eigentlich kein Fall für die Feuerwehr, allerdings hatte der Küchenunfall die Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Feuerwehr automatisch alarmiert wurde. Gegen 11:49 Uhr musste die Feuerwehr in den Bebelhof ausrücken, um den Wasserhahn eines übergelaufenen Waschbeckens abzudrehen. Das Wasser lief bereits in die darunterliegende Wohnung.