Betrunkener flüchtet nach Unfall – und kommt dann zurück

Die Polizei konnte am Mittwochabend einen Unfallflüchtigen stellen (Symbolbild). Foto: Archiv

Dank einer Zeugin und seines irrationalen Verhaltens konnte die Polizei am Mittwochabend einen betrunken Unfallflüchtigen stellen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann in der Straße „Am Walde“ in Geitelde einen geparkten Wagen gerammt hatte und davongefahren war. Die Frau merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Kurz darauf kam der Mann laut Polizei wieder zur Unfallstelle zurück und stellte sein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn ab. Die Polizei stellte den 48-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Den Schaden schätzt die Polizei auf 11.500 Euro. Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht.