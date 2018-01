Fehlalarm im City Point - Großaufgebot ausgerückt

Braunschweig Zahlreiche Einsatzwagen waren am Mittwochmorgen in der Innenstadt im Einsatz. Zum Glück handelte es sich nur um einen Fehlalarm.

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage im City Point hat am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz in der Fußgängerzone in Braunschweig gesorgt. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Einsatzkräfte würden bei Brandmeldeanlagen immer "das volle Programm" fahren, hieß es seitens der Leistelle der Polizei. "Man weiß ja nie". eng/dart