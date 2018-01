LKW-Fahrer mit Handy am Steuer erwischt

Eine Streife der Autobahnpolizei stoppte am Donnerstag auf der Autobahn 391 in Höhe Ölper Kreuz den Fahrer (23) eines Sattelzuges, weil er verbotenerweise sein Mobiltelefon benutzte. Die Beamten konnten sehen, wie der Niederländer das Smartphone in beiden Händen hielt und den LKW mit den Ellenbogen lenkte. Neben der Verwarnung wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro kassiert.

