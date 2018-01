Der Sieger wirft den Baum 7,10 Meter weit

Die 30 Ortsfeuerwehren der Stadt müssen sich in der Nachwuchswerbung immer wieder was Neues einfallen lassen. Tage der offenen Tür gehören dazu wie auch Besuche in den Kindergärten und Schulen. Die Ortsfeuerwehr Melverode beispielsweise hat im vergangenen Jahr die Zahl ihrer Mitglieder erheblich steigern können. Dazu trug der Weihnachtsbaum-Weitwurf bei – eine beliebte Veranstaltung, die nun schon zum...