Falsche Polizisten wollen Senioren ausspähen

Am Telefon versuchen Trickbetrüger, die Vermögensverhältnisse von Braunschweiger Senioren auszuspähen. Foto: Archiv

Sie riefen an und warnten vor Einbrechern, bei denen auch die Adresse des Angerufenen gefunden worden sei, erklärt die Polizei die Masche. Am Dienstagabend hatten sich die Trickbetrüger ausschließlich bei älteren Männern im Stadtgebiet gemeldet. Die 72 bis 85 Jahre alten Rentner waren wachsam und fielen nicht auf den Betrugsversuch herein. Ihre Daten dürften die Täter den Eintragungen im Telefonbuch entnommen haben. Deshalb rät die Polizei, auf solche Einträge zu verzichten oder diese nur verkürzt, insbesondere ohne Wohnanschrift, zuzulassen.