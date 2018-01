Angebote zur Beteiligung an BS Energy liegen vor

Die Suche nach einem dritten Gesellschafter für BS Energy geht offensichtlich voran. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, liegen mehrere Angebote vor. Weitere Angaben könnten aus Gründen der Vertraulichkeit allerdings nicht gemacht werden, heißt es.

Hintergrund ist die von der Stadt gewünschte Neuausrichtung des Braunschweiger Energieversorgers. BS Energy muss sich aus Sicht von Oberbürgermeister Ulrich Markurth unter anderem stärker mit Digitalisierung und Elektromobilität befassen, außerdem soll der Ausstieg aus der Kohle schnellstmöglich umgesetzt werden.

In harten Verhandlungen hat sich der Mehrheitsgesellschafter Veolia bereit erklärt, seinen bisherigen Anteil von 74,9 Prozent auf bis zu 50,1 Prozent zu reduzieren. Zugleich hat der französische Konzern hohen Investitionen durch BS Energy zugestimmt: Insgesamt geht es um rund 335 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. So wurde unter anderem festgelegt, dass das Kohlekraftwerk an der Hamburger Straße spätestens 2022 vom Netz gehen soll.

Bei dem nun gesuchten dritten Partner soll es sich um ein Unternehmen handeln, das mehrheitlich oder komplett in kommunaler Hand ist. Die Stadt hatte beispielhaft sechs denkbare Partner genannt: die Stadtwerke Wolfsburg, Hannover und Magdeburg sowie die Energieunternehmen Gelsenwasser, Thüga und EWE aus Oldenburg.

Bis Ende 2017 hatten Interessenten Zeit, Angebote abzugeben. Nun werden diese bewertet. Bis Ende Juni soll das Verfahren abgeschlossen sein. Der Kaufpreis könnte Schätzungen zufolge zwischen 100 und 150 Millionen Euro liegen. Die Stadt wird ihren Unternehmensanteil von 25,1 Prozent unverändert behalten.