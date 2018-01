Einbrecher knacken Terrassentüren

Braunschweig Bei zwei Einbrüchen im Kanzlerfeld wurden am Dienstag Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen entwendet, berichtet die Polizei. Zwischen 16.20 und 19.50 Uhr wurde die Terrassentür eines Hauses in der Stauffenbergstraße gewaltsam geöffnet, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Auch in der...