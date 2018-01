Autogrammstunde mit Mike Singer abgesagt

Bei seinem Namen schlagen viele Mädchenherzen höher: Youtube-Star und Sänger Mike Singer (18) wollte am Mittwochnachmittag eigentlich zu einer Autogrammstunde in die Schloss-Arkaden in Braunschweig kommen. Wenige Stunden vorher die große Enttäuschung für viele Fans: Der Elektronikkonzern, in dem...