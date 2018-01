Vier Verletzte nach Unfall auf der Münchenstraße

Braunschweig Die gesperrte Auffahrt zur A 391 in Richtung Salzgitter führte am Mittwochmittag zum Frontalzusammenstoß von zwei Personenwagen auf der Münchenstraße, berichtet die Polizei. Dabei wurden vier Insassen verletzt. Der Sachschaden wird auf 16 000 Euro geschätzt. Ein 30-Jähriger kam aus Richtung Innenstadt und wollte nach links auf die Autobahn fahren. Als er feststellte, dass dies wegen einer Sperrung nicht ging, fuhr er geradeaus weiter in Richtung Weststadt. Für diesen Verkehr zeigte die Ampel allerdings Rot, so dass er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das in Richtung Norden auf die Autobahn wollte und Grün hatte, kollidierte.

