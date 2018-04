Hausärzte schaffen Entlastung für volle Notaufnahmen

Mitarbeiter eines Rettungsdienstes schieben eine Trage mit Person über einen Flur in der Notaufnahme-Station im Klinikum in Braunschweig. Foto: Holger Hollemann/dpa

Viele Notaufnahmen in Niedersachsen sind weiterhin chronisch überfüllt. Mit Hilfe von Hausärzten hat das Klinikum Braunschweig die angespannte Lage etwas entschärft. „Die Praxis bringt eine große Entlastung für die Zentrale Notaufnahme mit sich“, sagte ein Krankenhaussprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Allgemeinmediziner wurden dort für eine sogenannte Notfall-Triage-Praxis (NTP) eingestellt. Sie sollen die Patienten behandeln, die mit ihren leichten Beschwerden auch in eine Hausarztpraxis hätten gehen können. Ein Jahr nach der Vorstellung des Projekts zieht das Krankenhaus eine erste positive Bilanz.

Allein in der kurzen Phase der Grippewelle dieses Jahres seien 250 Patientinnen und Patienten durch die Praxis ambulant gut versorgt worden, sagt Thomas Bartkiewicz, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Aufgrund der kurzen Laufzeit ließen sich zwar noch keine aussagekräftigen Aussagen zur langfristigen Entwicklung machen. Aber Bartkiewicz rechnet mit einer „großen Entlastung“ auch in Zukunft. Mit einem ähnlichen Projekt hat die Medizinische Hochschule in Hannover (MHH) nach eigenen Angaben ebenfalls gute Erfahrungen gemacht. dpa