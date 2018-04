Nach zwei Fahrerfluchten werden Zeugen gesucht

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag auf dem Cyriaksring in Richtung Altstadtring, als ihn ein anderer Wagen beim Spurwechsel in Höhe der dortigen Bushaltestelle seitlich streifte. Der Fahrer fuhr weiter und bog in die Broitzemer Straße ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Anzeigeerstatters entstand erheblicher Sachschaden. Ein Zeuge gab den Hinweis, dass es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Mini Cooper gehandelt habe.

Auch der Fahrer eines schwarzen Vans entfernte sich am Freitagvormittag von einer Unfallstelle. Der Unbekannte bog vom Donnerburgweg nach links auf die Isoldestraße ab. Hierbei überfuhr er mit seinem Wagen die Mittelinsel und beschädigte die Beschilderung erheblich. Am Van dürfte laut Polizei ein sichtbarer Schaden vorhanden sein. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst entgegen. Tel: (05 31) 476-3935