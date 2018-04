Bluesrock aus Frankreich und Australien

Braunschweig Zwei Konzerte steigen am Wochenende in Barnabys Blues Bar, Ölschlägern 20. Am Samstag ab 21.30 Uhr spielt Nico’s ZZ Band aus Frankreich den Blues. Karten kosten 12 Euro. Am Sonntag, 8. April, heizt die Mason Rack Band aus Australien mit Blues-Rock ein. Beginn ist 20.30 Uhr, Karten kosten 17 Euro.