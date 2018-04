Neuer Trend: Lastenrad

Radmesse – Treffpunkt der Fahrrad-Freunde und Fahrrad-Enthusiasten. Tausende Braunschweiger kamen Sonntag wieder in die Brunsviga, um sich mit neuen Trend-Rädern vertraut zu machen. Oder um zu erfahren, was sich in der Fahrradstadt Braunschweig ändern wird oder sollte. ...