Wahre Krimis aus der Natur

Braunschweig Ihr spannendes Sachbuch „Tatort Natur – 60 haarsträubende Fälle“ stellt die Autorin Bärbel Oftring heute um 16 Uhr in der Stadtbibliothek im Schloss vor. Überfälle, Ringkämpfe oder Diebstahl – all das kommt vor in der Natur, wenn es ums Überleben geht. In Oftrings spannenden Naturkrimis lernt man...