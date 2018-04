Feuerwehreinsatz: Wohnung am Amalienplatz brennt aus

Am Amalienplatz ist eine 1-Zimmerwohnung komplett ausgebrannt. Die 54-jährige Mieterin war zum Brandzeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Eine Anwohnerin hatte dunklen Rauch aus dem Fenster einer benachbarten Wohnung dringen sehen. Die 64-Jährige alarmierte die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits nahezu in Vollbrand.

Ob die Wohnungsinhaberin den Brand verschuldet hat, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. An der Wohnung entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. red