Feuerwehr rettet Katze „Flocke“ vom Hausdach

Eine Katze hatte sich bei einer Klettertour auf einem Dach selbst in eine missliche Lage gebracht. Die Feuerwehr half. Foto: Archiv

Braunschweig Als Katzenretter waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstagmittag in der Braunschweiger Petristraße unterwegs

. Wie die Feuerwehr berichtet, rettete sie Katze „Flocke“ aus einer Dachrinne. „Am Donnerstagmittag meldete sich eine besorgte Katzenbesitzerin. Grund für die Aufregung: Hauskatze Flocke hatte die Wohnung über das Dachfenster im Innenhof verlassen und landete in der Dachrinne des vierten Obergeschosses“, heißt es in dem Bericht. „Das verängstigte Tier kauerte sich in die Ecke der Dachrinne und bewegte sich nicht mehr vor oder zurück.“

Der sicherste Weg, die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien, führte die Feuerwehrleute über den Balkon des dritten Obergeschosses. Dort stellten sie eine tragbare Leiter auf, die in die Nähe des Tieres führte.

„Neben dem Führungsdienst wurde auch die Mannschaft eines Löschfahrzeuges und eine Mitarbeiterin des Tierschutzes Braunschweig zur Rettung der Katze eingesetzt“, berichtet Einsatzleiter Martin Dziuba. Auch die Nachbarn des Mehrfamilienhauses boten ihre Hilfe an und gewährten den Feuerwehrbeamten Zutritt zu Balkon und Wohnung. „Eine Nachbarin verließ dazu extra ihre Arbeitsstelle am anderen Ende der Stadt“, lobt der Einsatzleiter.

Die Rettung der Katze sei dann schnell erledigt gewesen. Der Feuerwehrmann auf der Leiter griff sich Flocke und übergab das Tier der sichtlich erleichterten Besitzerin.