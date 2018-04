Mezzosopranistin singt für Weggefährten

Braunschweig Zu einem Benefizkonzert mit Friederike Kannenberg lädt der Rotary Club Braunschweig „Heinrich der Löwe“ am Sonntag, 22. April, ein. Es findet von 18 Uhr an in der Dornse am Altstadtmarkt statt. Die Mezzosopranistin präsentiert ein Programm unter dem Titel „Paris mon amour“. Laut Mitteilung des...