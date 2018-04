Experten stellen neue Wohnformen vor

Braunschweig In der Veranstaltungsreihe „Durchblick – Einblicke für Junggebliebene“ geht es am Mittwoch, 25. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr um „Neue Wohnformen“. Referenten vom Netzwerk „Gemeinsam Wohnen Braunschweig“ sind in der Stadtbibliothek zu Gast. Weitere Infos unter Tel: 470 68 33. Der Eintritt ist...