Einbrecher manipulieren Möbelhaus-Fahrstuhl

Über einen kurzgeschlossenen Lastenaufzug sind Einbrecher in den Küchentrakt eines Möbelhauses in Wenden eingedrungen. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Braunschweig Sie schließen den Lastenaufzug kurz und gelangen so in den Küchentrakt im Obergeschoss. Aus einem Büro entwenden sie Bargeld.

Unbekannte Einbrecher drangen am Wochenende in das Büro eines Möbelhauses ein und entwendeten Bargeld. Nach Angaben der Polizei waren die Täter zuvor über den frei zugänglichen Parkplatz des Möbelhauses auf das Gelände gelangt und hatten dort den Lastenaufzug manipuliert. Durch das Kurzschließen des Fahrstuhls gelang es ihnen, in den Küchentrakt im Obergeschoss einzudringen. Aus einem dortigen Büro entwendeten sie Bargeld.