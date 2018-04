Der Westbahnhof wird zum IT-Campus

Rund 7,5 Millionen Euro hat das Braunschweiger IT-Unternehmen Netzlink Informationstechnik GmbH in seinen neuen Firmensitz direkt am Westbahnhof investiert. Nachdem das Gebäude vom Bauherrn bereits im Januar bezogen worden war und bis Anfang April weitere Firmen als Mieter in den Neubau gefolgt...