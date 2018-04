OB Markurth ehrt verdiente Arbeitnehmer in der Dornse

Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat am Mittwoch verdiente Arbeitnehmer in der Dornse des Altstadtrathauses empfangen. Geehrt wurden Hardy Kiegeland (BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft), Gerda Pansy (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) und Thorsten Weiße (IG Metall). Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Seit vielen Jahren ist es guter Brauch, dass die Stadt Braunschweig im Vorfeld des 1. Mai verdiente Arbeitnehmer mit einem Empfang ehrt“, sagte Markurth. „Dieser Abend ist ein Dankeschön für Ihre Leistungen, die Sie für die Menschen in unserer Stadt jedes Jahr erbringen. Es ist mir eine Freude, auf Vorschlag der Gewerkschaften drei Personen für ihre verdienstvolle Tätigkeit auszuzeichnen, die mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben in unserer Stadt geleistet haben.“

Gerda Pansy trat bereits mit 16 Jahren noch während ihrer Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau in die Gewerkschaft ein. Nach zweijähriger Berufserfahrung im Buchhaltungs- und Rechnungswesen wurde sie Verwaltungsangestellte bei der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV). Dort war sie als geprüfte Sekretärin für Einzelhandel, Banken und Arbeitsrecht zuständig und wurde Mitglied des Betriebsrates. In dieser Zeit bildete sie sich im Betriebsverfassungsrecht, Arbeits- und Sozialrecht weiter. 1994 wechselte sie zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Dort war sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand als Verwaltungsangestellte tätig.

Mit seinem Dienstantritt 1989 wurde Hardy Kiegeland auch Mitglied der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, der größten Fachgewerkschaft für die Beschäftigten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Zwölf Jahre lang, von 2000 bis 2012, war Kiegeland Vorsitzender des BDZ-Ortsverbandes Braunschweig. Er hatte das Amt des Personalratsvorsitzenden des Hauptzollamts Braunschweig inne und war Mitglied im Bezirkspersonalrat. Darüber hinaus war Kiegeland fünf Jahre lang ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht Braunschweig im Bereich Personalvertretungsrecht.

Von 1983 bis 1985 wurde Thorsten Weiße zum Industriemeister Metall ausgebildet und schon ein Jahr vor dem erfolgreichen Abschluss als Vizemeister eingesetzt. 1985 nahm er die Tätigkeit als Meister auf und wurde kurz darauf zum Vertrauensmann der Meister gewählt. Seither hat er kontinuierlich als Gewerkschafter an der Basis für die Interessen der Belegschaft gearbeitet. Darüber hinaus ist Weiße seit langem im Gartenverein Westecke und im SC Victoria Braunschweig ehrenamtlich aktiv.

Christina Schildmann, Leiterin der Forschungsstelle „Arbeit der Zukunft“ der Hans-Böckler-Stiftung, referierte darüber, wie die Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändert, und sie stellt Befunde und Empfehlungen der Kommission „Arbeit der Zukunft“ vor.