Polizei registriert zwei Autodiebstähle an einem Tag

Braunschweig In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Braunschweig gleich zu zwei Diebstählen von Autos gekommen. Ein 58-jähriger Mann stellte laut Polizei seinen Wagen gegen 2.30 Uhr in der Straße Am Lehmanger in einer Parkbucht ab. Am Folgetag stellte er fest, dass der Wagen verschwunden war....