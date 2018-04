„Velo Classico“ erstmals in Braunschweig

Der „Velo Classico Germany“ hat am Sonntag, 29. April, seine Premiere in Braunschweig. Die Radtouren beginnen um 10 Uhr am Schloss Richmond, Ankunft ist auf dem Gelände des Wolters-Hofbrauhauses. Die Diamant-Runde ist etwa 45 Kilometer lang, die Wolters-Runde sogar 110 Kilometer. Drei Raststationen...