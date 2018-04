Watenbüttel rockt in den Mai

Braunschweig Die AG der Watenbütteler Vereine lädt am Montag, 30. April, zur 17. Auflage von „Rock in den Mai“ auf der Festwiese an der Bundesallee ein. Beginn ist 17 Uhr. Zum Programm gehört unter anderem ein Kinderfest mit Lichtpunktschießen, Stockbrot und Zaubershow. Um 19.15 Uhr wird der Maibaum mit den...