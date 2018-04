Stadion-Hochzeit: In Block 7 hat’s gefunkt

War das schön. Eintrachts „Kurven-Mutti“ Christel Neumann (72) saß gerührt in der ersten Reihe, im Eintracht-Trikot, und mit Tränen in den Augen schwenkte sie ihren Schal, nachdem Melanie Gurdas (44) und Matthias Schatta (44) sich das Ja-Wort gegeben hatten und sie diese unvergleichliche Fußball-Hymne spielten, die jedem Fan im Nu eine Gänsehaut auf den Rücken zaubert: „You’ll never walk alone“. ...