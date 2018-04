Geänderte Zeiten im Städtischen Museum

Braunschweig Am Maifeiertag, Dienstag, 1. Mai, und am Donnerstag, 10. Mai (Himmelfahrt), bleiben beide Häuser des Städtischen Museums – das Haus am Löwenwall und das Altstadtrathaus – geschlossen. Am Pfingstmontag, 21. Mai, sind beide Häuser von 10 bis 17 Uhr geöffnet.