Arbeitslosenquote in Braunschweig bei 5,5 Prozent

Braunschweig Noch war die April-Arbeitslosenquote in der Stadt so niedrig wie in diesem Jahr. Wie die Arbeitsagentur mitteilt, liegt sie bei 5,5 Prozent. „Auch wenn die Konjunkturskepsis bei einigen wächst, sehen wir zurzeit kein Ende des Jobbooms“, sagt Pressesprecher Stefan Freydank.