Akkordeons und Oboe erklingen in St. Pauli

Braunschweig Das Akkordeon-Orchester Braunschweig Udo Menkenhagen veranstaltet am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der St.-Paulikirche, Jasperallee, ein Konzert. Als Solist ist der gebürtige Braunschweiger Eike Schäfer (Oboe) dabei. Die Zuhörer erwartet das Oboenkonzert in d-moll von Alessandro Marcello für Oboe...