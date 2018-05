Braunschweig „Kirche im Grünen“ heißt es wieder am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 10. Mai, für die Ortschaften Dibbesdorf, Schapen, Volkmarode, Weddel und alle interessierten Gäste. Der Gottesdienst unter freiem Himmel beginnt um 10 Uhr an der Gaststätte „Schäfers Ruh“, Lindenallee 22, in Schapen. Es predigt...