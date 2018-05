Sommerloch-Festival in Finanznot

Braunschweig Die Organisatoren des Sommerlochfestivals wurden von einer unerwarteten Nachricht überrascht: Der Hauptsponsor des Braunschweiger „Christopher Street Day“, die Volkswagen Financial Services AG, hat die Unterstützung des Vereins für sexuelle Emanzipation (VSE) mit sofortiger Wirkung komplett eingestellt. Das teilte der Verein am Montag mit. „Wir wollen den zweitgrößten Christopher-Street-Day in Norddeutschland auf jeden Fall erhalten“, betont Andreas Paruszewski, VSE-Vorstandsmitglied. Jetzt werden Spender und Sponsoren gesucht.