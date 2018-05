Eintracht-Sonderzug zum Abstiegskrimi

Wenn am Sonntag, 7.14 Uhr, der Eintracht-Sonderzug nach Kiel startet, mit hunderten gelb gekleideten Fans an Bord, reist auch ein ungebetener Fahrgast mit: das Abstiegsgespenst. Eine Niederlage an der Förde – und die Eintracht würde nach Jahren des sportlichen Erfolgs in den bitteren Apfel beißen,...