Fußgängerin angefahren: Lieferwagen fährt weg

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen weißen Lieferwagen, der am Dienstagvormittag in Stöckheim, von der Senefelder Straße kommend, eine 76-Jährige angefahren hat.

Ohne sich über die Folgen zu vergewissern, entfernte sich ein Lieferwagen am Dienstagvormittag in Stöckheim von einer Unfallstelle. Eine 76-Jährige wollte laut Polizei ihren demenzkranken Mann über die Senefelder Straße führen. Beide mussten wegen des starken Verkehrs zunächst warten. Als sie auf die Fahrbahn traten, fuhr unvermittelt ein weißer Transporter an, der zuvor in der Rechtsabbiegespur warten musste. Der Wagen stieß leicht mit der Frau zusammen, weshalb sie stürzte. Das Unfallfahrzeug hielt kurz an. Der etwa 40 Jahre alte Fahrer mit dunklen Haaren, entschuldigte sich kurz und fuhr in Richtung Stöckheim davon. Hinweise unter Tel: (05 31) 476-39 35.