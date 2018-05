Gottesdienst unter freiem Himmel

Gottesdienst unter freiem Himmel – das hat Tradition an Christi Himmelfahrt. Es ist das Fest zwischen Ostern und Pfingsten. Der Tag, an dem nach dem christlichen Glauben der auferstandene Jesus die Erde verlassen hat und zu Gott in den Himmel aufgefahren ist.

Foto: Philipp Ziebart/Bestpixels