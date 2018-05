Eintracht voll konzentriert vor dem Abstiegshammer in Kiel

Gelassenheit ist angesagt beim Abschluss-Training der Eintracht-Mannschaft Samstagmittag auf dem Trainingsplatz am Stadion. Doch man spürt auch die knisternde Spannung. Ein Sieg muss her am Sonntagnachmittag in Kiel!

Trainer Torsten Lieberknecht – äußerlich gelassen – hat zwei Teams zusammengestellt, die sich engagiert beharken. Man merkt, dass eine wichtige Entscheidung bevorsteht, vielleicht das wichtigste Spiel der letzten Jahre. Doch bei allem Engagement ist auch zu spüren, dass jetzt niemand mehr verletzt werden darf.

Torhüter Jasmin Fejzic ist augenscheinlich fit, kann am Sonntag in Kiel zwischen den Pfosten stehen. Torjäger Suleiman Abdullahi möglicherweise auch, er ist beim Abschlusstraining engagiert im Einsatz. Haudegen Mirko Boland sprüht vor Engagement. Man sieht ihm förmlich an, spürt in allen seinen Aktionen auch beim finalen Training, dass er es jetzt „reißen“ will.

Hoffentlich klappt’s. Das Publikum hier beim Abschlusstraining, nicht mehr als 50 Leute, ist ruhig, es gibt kaum Anfeuerungsrufe. Keine Bengalos, keine Sprechchöre, wie früher schon mal. Diese Saison hat alle Beteiligten Substanz, Nerven und Kredit gekostet. „Wir wollen Euch kämpfen sehen“, hallt es nur einmal kurz und zaghaft über den Trainingsplatz.

Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Auch der Sportliche Leiter Marc Arnold, der das Training abseits von allen anderen aufmerksam beobachtet.

Nochmal Torschusstraining, Flanke rein, Schuss, Kopfball, drin. So muss das sein. „Morgen bitte auch!“, ruft jemand. Ja, Sonntagnachmittag in Kiel bitte auch. Hau rein, das Ding.

Dann noch ein kurzer Imbiss – und schon bahnt sich der Eintracht-Bus seinen Weg in Richtung Norden. Es ist der Weg, der Richtung Verbleib in der Zweiten Liga führen soll ...