Ein defekter Grill sorgte am Samstagnachmittag für ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Weststadt. Symboloto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Braunschweig Der Brand auf einem Balkon im zehnten Stock in der Emstraße kann schnell gelöscht werden.

Defekter Grill – Feuer auf Hochhausbalkon in der Weststadt

Ein defekter Grill hat am Samstagnachmittag für ein Großaufgebot der Feuerwehr in der Emsstraße gesorgt. Gegen 16.35 Uhr ging in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Braunschweig der Notruf über einen Brand auf einem Balkon im 10. Obergeschoss ein.

Aufgrund der großen Anzahl von Bewohnern und der baulichen Begebenheit des Hochhauses alarmierte die Rettungsleitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie eine erweiterte Rettungsdienstkomponente, teilt die Leitselle mit.

Zusätzlich wurden die Ortsfeuerwehren Rüningen und Broitzem alarmiert. Insgesamt war somit ein Großaufgebot der Feuerwehr Braunschweig mit über 30 Einsatzkräften vor Ort.

Die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben, da die Bewohner den brennenden Elektrogrill auf dem Balkon bereits von der Stromversorgung getrennt und abgelöscht hatten.

Durch das umsichtige Handeln der Bewohner blieben alle Beteiligten unverletzt. Bis auf den defekten Grill kam es zu keinen weiteren Schäden.

Die Geburtstagsfeier der Bewohnerin wurde nur kurzzeitig unterbrochen.