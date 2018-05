Fahrraddieb verrät sich mit seiner Ausrede

Die Polizei hat in Braunschweig am Pippelweg einen Fahrraddieb überführt. Foto: privat

Braunschweig Einen Fahrraddieb hat die Polizei in der Nacht zum Montag geschnappt. Nicht nur die Szenerie war auffällig, sondern auch die Ausrede des 17-Jährigen.

Auf dem Pippelweg fielen einer Zivilstreife der Polizei am Sonntag, 22.38 Uhr, zwei Jugendliche auf, von denen einer ein Fahrrad trug. Die Beamten stellten fest, dass das Rad mit einem Schloss gesichert war, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf Nachfrage behauptete einer der beiden 17-Jährigen, dass er den Schlüssel verloren habe. Als der Polizist ihn darauf hinwies, dass es sich um ein Zahlenschloss handelte, gab der 17-Jährige zu, das Herrenrad kurz zuvor am Johannes-Selenka-Platz gestohlen zu haben.