In Braunschweig verurteilter Islamist in die Türkei abgeschoben

Köln Ein als islamistischer Gefährder eingestufter Türke ist in Köln festgenommen und abgeschoben worden. Das bestätigte die NRW-Landesregierung am Donnerstag. Der 28-Jährige sei bereits am Dienstag mit einem Flugzeug von Frankfurt nach Istanbul gebracht worden. Der «Spiegel» hatte zuerst berichtet. Der...