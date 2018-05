Diebe brechen gleich drei Autos auf

Braunschweig Wie die Polizei meldet, hatten die Besitzer die Taschen und Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückgelassen. Neben Bargeld befanden sich auch Papiere und Schlüssel in den Wagen. Tatorte waren zwischen 15.30 und 15.45 Uhr ein Parkplatz vor dem Kindergarten an der Spinnerstraße, wo eine Mutter schnell ihre Kinder abholen wollte, sowie zwischen 17.30 und 19 Uhr am Madamenweg beim Gartenverein Kröppelberg und zwischen 18.30 und 19 Uhr der Parkplatz des Sportvereins am Biberweg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 47 60.

