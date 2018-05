Bauarbeiten am Gasnetz beeinträchtigen Verkehr in Harxbüttel

Braunschweig Bauarbeiten für die Gasversorgung finden ab Dienstag, 22. Mai, in der Lagesbüttelstraße in Harxbüttel auf Höhe Hausnummer 3 statt. Das teilte jetzt der Versorger BS-Energy mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 25. Mai. Da die Baustelle in einem Kurvenbereich liegt, wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Der Rad- und Fußverkehr sei nicht beeinträchtigt.