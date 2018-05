Nach dem Ehrenamt folgt das Ehrenamt

Jede Wahl zum Kirchenvorstand bedeutet einen Wechsel, einen Abschied von bekannten Gesichtern und das Kennenlernen neuer. Doch viele, die nicht mehr in den kirchlichen Gremien mitarbeiten, bleiben ihrer Gemeinde treu. So wie Henriette Höxter in der Wicherngemeinde und Bärbel Berndt in der...