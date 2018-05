Vortrag zum Thema Feldhamsterschutz

Braunschweig Einen Vortrag zum Thema „Warum sterben einst weit verbreitete Arten aus? Eine Studie am Feldhamster“ hält Dr. Stefanie Monecke vom Institut für Chronoökologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, am Donnerstag, 24. Mai, ab 18 Uhr im NaturErlebnisZentrum Hondelage, In den Heistern 5c. Sie stellt...