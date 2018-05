Vermisste 12-jährige Hildesheimerin wieder aufgetaucht

Ein Zugbegleiter entdeckte das Mädchen in Brandenburg (Symbolbild). Foto: Andreas Gebert / dpa

Hildesheim/Braunschweig Ein Zugbegleiter entdeckte das Mädchen bei Wittenberge in Brandenburg. Seit Freitagabend hatte die Polizei nach dem Mädchen gesucht.

Seit Freitag hat die Polizei nach der 12-jährigen Shanice Chantal gesucht - nun ist sie wieder aufgetaucht. Ein Zugbegleiter entdeckte das Mädchen in der Nähe des Ortes Wittenberge in Brandenburg. Das bestätigte die Polizei Hildesheim am Dienstagmorgen.

Die 12-Jährige sei "wohlauf, befinde sich bei der örtlichen Polizei und werde schnellstmöglich den Eltern übergeben", sagte ein Polizeisprecher.

Am vergangenen Freitag wurde das Mädchen zuletzt gesehen. Am Hildesheimer Bahnhof hatte sie sich eine Fahrkarte nach Braunschweig gekauft. Danach verlor sich die Spur.