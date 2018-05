Senioren treffen sich zum Spielen

Braunschweig Ein Spiele-Nachmittag für Senioren findet am Montag, 28. Mai, 15 bis 17 Uhr, in der Zweigstelle Weststadt der Stadtbibliothek, Rheinring 12, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Dienstag, 29. Mai, findet erstmals in der Zweigstelle Heidberg, Weimarstraße 4, ein...