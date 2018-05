Braunschweig Opfer eines Taschendiebes wurde am Donnerstagnachmittag ein 75-Jähriger. Der Rentner nimmt an, dass ihm beim Betreten eines Kaufhauses an der Poststraße die Geldbörse aus der Gesäßtasche gezogen wurde. Tatverdächtig ist ein Mann, der ihm die Eingangstür zur Filiale aufhielt, aber selbst nicht hineinging. Der Unbekannte sei ihm dabei sehr nahe gekommen. Die Polizei rät, Wertsachen am besten in verschließbaren Innentaschen aufzubewahren.

