Musik zu Trinitatis

Braunschweig In St. Katharinen erklingt im Sonntagsgottesdienst am 27. Mai, 10.30 Uhr, Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 16 „Es ist ein trotzig und verzagt Ding“ mit Solisten, Projektchor der Kantorei und Kammerorchester an St. Katharinen unter Claus-Eduard Hecker. Eintritt frei. ...