Völkerwanderung ins Grüne zu Thünen

Das Thünen-Institut an der Bundesallee war am Sonntag Magnet für Fußgänger und Radler.

Für Doro und Caro, 5 und 7 Jahre alt, ist die Wissenschaft schon eine spannende Sache. In der Thünen-Abteilung für Agrarklimaschutz müssen die beiden Mädchen an diesem herrlichen Nachmittag atmen, atmen, atmen. Der freundliche Herr Piayda aus der Moorgruppe mit dem großen Hut bringt die Mess-Apparaturen in Stellung – und schon wird mal gemessen, wie viel CO 2 Doro und Caro so ausatmen.

Warum muss man das unbedingt wissen? Tja, sagt der Umweltwissenschaftler und Geoökologe Dr. Arndt Piayda, es geht da um die heute so wichtige Erforschung der der Treibhausgasemissionen. Der Boden ist übrigens auch eine mächtige Quelle von Treibhausgasen, zum Beispiel aus entwässerten Mooren. Und der Landwirtschaft können die Agrarklimaforscher zeigen, wie sie auch solche Emissionen vermindern können.

„Schön, wenn die Braunschweiger und das Thünen-Institut wieder enger zusammenrücken.“ Folkhard Isermeyer, Präsident des Thünen-Instituts.

Die Kinder haben ihren Spaß, die Erwachsenen auch, die Wissenschaft lockt – der erste Tag der offenen Tür im Thünen-Institut, Bundesforschung für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, seit elf Jahren wird ein voller Erfolg. Rund 6000 Besucher werden am Sonntag offiziell gezählt, vermutlich sind es mehr, Massen sind zu Fuß und auf Fahrrädern im herrlichen, weitläufigen Gelände der früheren FAL unterwegs. Der Sonntag wird zum Statement: Die Braunschweiger sind ein dankbares Publikum. Und Thünen-Präsident Professor Folkhard Isermeyer sagt unserer Zeitung: „Es ist schön, wenn die Braunschweiger und das Thünen-Institut wieder enger zusammenrücken.“

Man kann eindrucksvoll sehen, wie das geht. Als Thünen-Sprecher Michael Welling am Nachmittag zur Zweirad-Exkursion übers Gelände bittet, folgt ihm ein gewaltiger Pulk Radfahrer.

Und Welling weiß viel zu erzählen. Wie auf dem Thünen-Campus die Agrar-Forschung blüht, was sie beim Klimaschutz und für Feld, Wald, Wiesen, Meere und Forsten jetzt alles rauskriegen. Und was das hier für ein historisches Gelände ist, die frühere Deutsche Forschungsanstalt für Luftfahrt des „Dritten Reiches“.

Bei den Leuten kommt der Tag der offenen Tür ungemein gut an. „Normale“ Labore in der Agrartechnik sind dicht umlagert, die Tierernährung ist natürlich ein Leckerbissen, und auch beim Deutschen Wetterdienst ist herrlicher Sonnensschein.

Bloß der Neubau des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist immer noch nicht bezogen, hier gibt es Probleme, die IT anzuschließen. Im August soll es so weit sein, heißt es. Allerdings wird das Jahr noch nicht dazugesagt.

Es wird auch so ein Feiertag für den Standort, den Thünen-Campus. So ein Rieseninteresse! Und was für tolle Radwege. Sprecher Welling und Sven Wöhler vom ADFC stecken schon mal die Köpfe zusammen. Vielleicht kann man einfach mal gemeinsam mehr solcher Touren organisieren.

Präsident Isermeyer fände das auch gut, regt Nachdenken über ein Exkursions-Konzept an. Er ist „happy“ an diesem Nachmittag. Man möchte den Thünen-Campus gern mehr öffnen. Ein Platz, wo wir uns treffen, über Wissenschaft staunen und diskutieren. Das müsste auch von außen deutlicher sichtbar werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Hausherr hier ist nicht der Thünen-Präsident, sondern die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Als wir vom Thünen-Campus radeln, hören wir nur zufriedene Stimmen. Eine Klasse-Aktion, gut für die Wissenschaft. Der Tag der offenen Tür bei Thünen soll jetzt alle zwei Jahre stattfinden.