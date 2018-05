Sahara-Hoch Vinicius nimmt die Stadt in den Schwitzkasten

Puh, war das eine Hitze! Hochsommerliche 32 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag an – und das Ende Mai. Die Stadt ächzte, alles drängte in den Schatten. Und in den Freibädern und an den Badeseen aalten sich die Menschen in der prallen Sonne. Sahara-Hoch Vinicius bescherte den Braunschweigern einen heißen Vorgeschmack auf den Sommer. Was war los in den Bädern? ...